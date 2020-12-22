Жена популярного телеведущего Владимира Остапчука посветила своими формами в ярком курортном наряде

Как сообщает Politeka.net, Кристина опубликовала на своей странице в сети фото со своего отдыха на море. Она запечатлена в черном купальнике-боди на молнии. Образ дополнили туфли на каблуке, солнцезащитные очки, прическа с распущенными волосами и сумочка тигровой расцветки, закрепленная на животе.

Кристина забралась верхом на каменную ограду, свесив раздвинутые ноги. Девушка слегка изогнулась, взявшись за край платформы. На заднем плане виден морской залив и несколько яхт.

Поклонники поинтересовались у жены Владимира Остапчука, кто же она по гороскопу, а Кристина не стала утаивать эту информацию, ответив самоиронично: "Весы. Такая слегка неуравновешенная. Но веселенькая".

Ранее Кристина Остапчук покрасовалась своим новогодним образом под наряженной елкой. Босоногая красотка расположилась прямо на полу в коротком платье кремового цвета, которое почти не прикрыло ее стройные ноги и сделало акцент на зоне декольте. Жена ведущего также сделала красивую укладку и яркий макияж.

Можно заметить, что Кристина не надела под платье бюстгальтер, придав своему внешнему виду больше пикантности. Она заглянула в одну из коробочек с косметикой под елкой, не скрывая своего восторга.

"Дорогие мои, ну что, начнём-с!!!!!", - говорится в подписи.

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