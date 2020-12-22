Екс-учасниця групи "ВІА Гра" і переможець шоу" Танці з зірками " Санта Дімопулос засвітила свої достоїнства в розкішному образі
Як передає Politeka.net, виконавиця виклала на сторінці в соцмережі "Instagram" фото свого вбрання для коктейльної вечірки. Красуня прийшла на захід в довгій вечірній сукні з етнічними орнаментами і сміливим декольте, помітною родзинкою стала напівпрозора тканина на рукавах і "пухнастість" подолу завдяки шматочкам газової тканини різних кольорів, що стирчать. Судячи зі знімка, дівчина не одягла бюстгальтер.
Санта Дімопулось присіла на білий пуф посеред залу, опустивши вниз руку з мініатюрною сумочкою. Вона повернула голову в сторону від камери, через що волосся прикрили її хвилююче декольте і надали образу більшої пікантності. Знаменитість зобразила цікавий погляд і злегка відкрила губи, як ніби побачила щось дуже цікаве за кадром.
Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом артистки і засипали її компліментами під постом:
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"Санточка, ця сукня тобі до лиця! Дуже красиво"; " дуже ніжна і жіночна, і... красиво-сексуальна!!! Гарне поєднання👍❤️😍"; "важко повірити в красу такої жінки"; "цей образ вам ідеально підходить 🌹, красуня."; "Бомбезна!!!"; "Дивовижна жіноча краса"; "Санто, як же це красиво!!!"; "ух, яка лялечка👏 👏 👏 🔥"; "Чарівний образ! 🌹 🌹 🌹 "; "Неймовірне))) про таке тільки мріяти"; "Красива сексуальна!!! Але сексуальніше всього - Ваш розум і інтелект !!"; "Санточка ви просто красуня 😍 бажаю вам бити такою завжди💓 👏 💎"; "Яке красиве плаття".
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