Меган Маркл заінтригувала шанувальників після того, як з'явилася на публіці з принцом Гаррі

Про це пише видання Page Six.

Так, колишніх герцогів Сассекських після зізнання про те, що вони втратили другу дитину, засікли на романтичній прогулянці в Беверлі-Хіллз.

Для виходу в світ син принцеси Діани вибрав сірий джемпер, сіру кепку і кросівки. Що стосується Меган Маркл, то вона засвітилася в шапочці-біні, високих чоботях і довгій чорній туніці, поверх якої була надіта розкрита куртка.

Але папараці і користувачі звернули увагу на те, що живіт у Меган Маркл під вільним одягом підозріло округлений. Публікація нових знімків з колишніми герцогами спровокувала появи чуток про чергову вагітність дружини принца Гаррі.

Деякі користувачі в коментарях відзначили, що така увага журналістів до Меган Маркл і принца Гаррі їм набридла, а були й такі, які припустили, що у колишніх герцогів скоро народиться друга дитина.

"Вони хочуть жити звичайним життям, не чіпайте їх", " навіщо мені знати про їхнє життя?", "Вона одягнена так, ніби в Клондайку"," безумовно, в сім'ї буде скоро поповнення"," другий малюк Сассекс на підході"," ігноруйте їх, вони кажуть, що хочуть, але ми всі знаємо, що їх хвилюють тільки гроші", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Маркл і Гаррі змусили переживати королеву Єлизавету II.

Як відомо, після втечі в США колишні герцоги Сассекські підписали угоду зі стрімінговим сервісом Netflix.

У ЗМІ з'явилася інформація, що керівництво сервісу Netflix нібито тисне на герцогів, щоб вони видали один із секретів королівської сім'ї. Тому у королеви Єлизавети II побоюються, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть "проговоритися" через багатомільйонні гонорари.

Нагадаємо, що Між Кейт Міддлтон і Меган Маркл відлига

Як Politeka писала, Маркл і Гаррі приголомшили вчинком на $ 40 млн

Також Politeka повідомляла, що Меган Маркл розлютила палац новою витівкою