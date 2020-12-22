Актриса і зірка серіалу "Свати" та інших проектів "Квартал 95" Анна Саліванчук похвалилася формами без одягу

Як пише Politeka.net, фото з'явилося на сторінці Viva в Instagram.

Саліванчук позує зовсім без одягу. Актриса стоїть боком до камери і злегка прикриває, або швидше притримує груди рукою.

Саліванчук злегка нахилила голову і дивиться в кадр. Макіяж з акцентом на очі робить її погляд максимально виразним.

"Несподівано", "Красуня", "Вірунчик?"- пишуть в коментарях.

Однак не всі оцінили таке відверте фото.

"Якщо більше нічим здивувати, то тільки так", "більше нічого показати", - обурюються незадоволені коментатори.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук заразилася китайським вірусом. Саліванчук розповіла, що спершу небезпечну хворобу виявили у її чоловіка.

Також Саліванчук повідомила про свої симптоми. Так, у неї температура піднялася до 39,8, з'явився кашель, ломота, нездужання. Артистка зазначила, що ситуація ускладнюється тим, що вона годує матір.

Нагадаємо, зірка серіалів "Свати» і" Одного разу під Полтавою " Анна Саліванчук розповіла про те, що стала матір вдруге 11 вересня.

Хлопчик з'явився на світ вагою 4 кг і зростом 56 см, при тому дуже швидко — за 11 хвилин.

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