Актриса і зірка серіалу "Свати" та інших проектів "Квартал 95" Анна Саліванчук похвалилася формами без одягу
Як пише Politeka.net, фото з'явилося на сторінці Viva в Instagram.
Саліванчук позує зовсім без одягу. Актриса стоїть боком до камери і злегка прикриває, або швидше притримує груди рукою.
Саліванчук злегка нахилила голову і дивиться в кадр. Макіяж з акцентом на очі робить її погляд максимально виразним.
"Несподівано", "Красуня", "Вірунчик?"- пишуть в коментарях.
"Холостячка" Ксенія Мішина без макіяжу засвітила їх з Еллертом любовне гніздечко: "Важливо створювати..."
Нова небезпека насувається на Україну, термінове попередження: "Вночі і вранці..."
Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."
Маленький син Влада Ями розсекретив ім'я майбутньої сестрички, мама в сльозах: "В саме серце..."
Однак не всі оцінили таке відверте фото.
"Якщо більше нічим здивувати, то тільки так", "більше нічого показати", - обурюються незадоволені коментатори.
Раніше ми писали, що зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук заразилася китайським вірусом. Саліванчук розповіла, що спершу небезпечну хворобу виявили у її чоловіка.
Також Саліванчук повідомила про свої симптоми. Так, у неї температура піднялася до 39,8, з'явився кашель, ломота, нездужання. Артистка зазначила, що ситуація ускладнюється тим, що вона годує матір.
Нагадаємо, зірка серіалів "Свати» і" Одного разу під Полтавою " Анна Саліванчук розповіла про те, що стала матір вдруге 11 вересня.
Хлопчик з'явився на світ вагою 4 кг і зростом 56 см, при тому дуже швидко — за 11 хвилин.
Нагадаємо, щасливий Добронравов зі "Сватів" дав жару в одних трусах, Валюха в істериці: "Обожнюю..."
Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" засвітила Петрожицьку та інших красунь з "папіка-2" в гримерці: "шикарні"
Також Politeka писала, що безсоромна Женька зі "Сватів" ошелешила особистим листуванням з Цимбалюком з" Танців з зірками": "Мій самий..."