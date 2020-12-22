Молдавський музикант, екс-суддя проекту "Голос країни" Дан Балан влаштував справжнє шоу на радіо

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Балана в Instagram опублікували відео, на якому артист під гітару співає відому новорічну пісню «Новий Рік» групи «Дискотека Аварія». Навколо чути сміх колег, а хтось із ведучих підспівує артисту. Судячи з усього, святкова імпровізація відбувалася в прямому ефірі. Сам Дан був одягнений в розтягнутий светр і поводився дуже вільно. Таким артиста давно не бачили.

"Новий рік до нас мчить", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях стали захоплюватися талантом Дана.

"Бомбезно!", "Перший романтик Києва", «Супер», "Дану треба мультики озвучувати, лиходіїв", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, після закінчення 10 сезону шоу "Голос країни" Дан Балан надовго зник з мережі. Він довгий час відновлював сили і шукав натхнення, рідко публікуючи пости в Instagram.

Гучне повернення Дана відбулося на одному з ефірів «Танців з зірками». Балан записав спільний трек з випускницею «Голосу» Індірою. Саме цю пісню Дан прийшов презентувати на радіо. Втім, незважаючи на повернення на сцену, Балан вирішив не повертатися в крісло тренера проекту «Голос».

Нагадаємо, що білява мама Дана Балана блиснула ніжками в мереживній сукні на заздрість молодим:"в очікуванні літа".

Як повідомляла Politeka, екзотична красуня з "Голос країни" підкорила неприступного Дана Балана, все дуже серйозно:"бідна Тіна".

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