Актриса і зірка "Квартал 95" Олена Кравець порадувала фанатів несподіваними кадрами зі зйомок шоу
Відео опублікували у фанатському Instagram-акаунті, присвяченому українській актрисі.
На кадрах видно, як Олена Кравець в компанії колег, мабуть, по "жіночому кварталу" знімали сценку для нового випуску шоу.
За кадром грала композиція Наді Дорофєєвої, а Олена Кравець зі своїми подругами влаштували спекотні танці прямо на сцені.
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"Давай, Олена!",- чути крики за кадром, коли Олена Кравець вийшла на центр сцени для виконання "сольного танцю".
У наступних Stories є кадри, які вирішили вирізати з нового випуску шоу "Жіночий квартал". На них видно, як Олена Кравець з подругами ніжно чіпають красеня-гостя за всі нескромні місця.
Раніше ми писали, що Олена Кравець здивувала яскравим новорічним образом. Красуня приміряла святкову червону сукню з просторими рукавами.
Промениста актриса стояла біля ялинки і широко посміхалася. Видно було, що вона світиться від щастя. Образ доповнив яскравий манікюр і елегантна зачіска.
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