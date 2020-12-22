Такого від гумористки явно не очікували

Актриса і зірка "Квартал 95" Олена Кравець порадувала фанатів несподіваними кадрами зі зйомок шоу

Відео опублікували у фанатському Instagram-акаунті, присвяченому українській актрисі.

На кадрах видно, як Олена Кравець в компанії колег, мабуть, по "жіночому кварталу" знімали сценку для нового випуску шоу.

За кадром грала композиція Наді Дорофєєвої, а Олена Кравець зі своїми подругами влаштували спекотні танці прямо на сцені.

"Давай, Олена!",- чути крики за кадром, коли Олена Кравець вийшла на центр сцени для виконання "сольного танцю".

У наступних Stories є кадри, які вирішили вирізати з нового випуску шоу "Жіночий квартал". На них видно, як Олена Кравець з подругами ніжно чіпають красеня-гостя за всі нескромні місця.

Раніше ми писали, що Олена Кравець здивувала яскравим новорічним образом. Красуня приміряла святкову червону сукню з просторими рукавами.

Промениста актриса стояла біля ялинки і широко посміхалася. Видно було, що вона світиться від щастя. Образ доповнив яскравий манікюр і елегантна зачіска.

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