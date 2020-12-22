Українська співачка Надія Дорофєєва примостилася до Дмитра Монатіка на вокальному шоу " Голос країни"

Як пише Politeka.net, зовсім скоро на екрани виходить 11 сезон популярного проекту, і зірки щосили готуються до зйомок і прямих ефірів. Дорофєєва виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото в суддівському кріслі, ось тільки виявилася вона там не одна, а зі знаменитим колегою.

Підопічна продюсера Потапа вбралася в чорну картату куртку, яку повністю розстебнула на грудях, під нею опинився чорний топ, який більше нагадує бюстгальтер. Дівчина посвітила відвертим декольте і плоским животом, а до того ж пустотливо прикусила язичок. Образ красуні доповнили кілька ланцюгів на шиї і розпущене волосся. Варто нагадати, що після відходу з групи "Время и стекло", де виступала з Позитивом (Олексієм Завгороднім) Дорофєєва кардинально змінила імідж і перефарбувалася в блондинку.

Поруч з Надею перед червоною кнопкою на фото позує MONATIK в елегантному сірому костюмі з білою сорочкою, застебнутою під саме підборіддя. Він завів руку за спину колезі і поклав на підлокітник крісла. Судячи з щасливого вигляду, Дмитро дуже задоволений таким сусідством в студії. Бути може, незабаром артисти несподівано для всіх заспівають дуетом і випустять нову пісню.

Раніше Надія Дорофєєва зізналася в соцмережі, що саме на зйомках "Голос країни" вона останній раз не стримала своїх почуттів і заплакала. При цьому, Надя не стала розкривати подробиці інциденту або причину своєї емоційної реакції.

Нагадаємо, що красуня-двійник перевершила Надю Дорофєєву в танці, Потапу пора задуматися:"капець, схожа".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва приспустила платтячко біля двох "поліцейських": "Ох, і пустунка".

Також Politeka писала, що Надю Дорофєєву насилу дізналися після нових експериментів із зовнішністю:"Подумала, що Могилевська".