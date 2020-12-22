Украинская певица Надежда Дорофеева примостилась к Дмитрию Монатику на вокальном шоу "Голос країни"

Как пишет Politeka.net, совсем скоро на экраны выходит 11 сезон популярного проекта, и звезды вовсю готовятся к съемкам и прямым эфирам. Дорофеева выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото в судейском кресле, вот только оказалась она там не одна, а со знаменитым коллегой.

Подопечная продюсера Потапа нарядилась в черную клетчатую куртку, которую полностью расстегнула на груди, под ней оказался черный топ, который больше напоминает бюстгальтер. Девушка посветила откровенным декольте и плоским животом, а вдобавок шаловливо прикусила язычок. Образ красотки дополнили несколько цепей на шее и распущенные волосы. Стоит напомнить, что после ухода из группы "Время и стекло", где выступала с Позитивом (Алексеем Завгородним) Дорофеева кардинально сменила имидж и перекрасилась в блондинку.

Рядом с Надей перед красной кнопкой на фото позирует MONATIK в элегантном сером костюме с белой рубашкой, застегнутой под самый подбородок. Он завел руку за спину коллеге и положил на подлокотник кресла. Судя по счастливому виду, Дмитрий весьма доволен таким соседством в студии. Быть может, вскоре артисты неожиданно для всех споют дуэтом и выпустят новую песню.

Ранее Надежда Дорофеева призналась в соцсети, что именно на съемках "Голос країни" она последний раз не сдержала своих чувств и заплакала. При этом, Надя не стала раскрывать подробности инцидента или причину своей эмоциональной реакции.

Напомним, что красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева приспустила платьишко возле двух "полицейских": "Ох, и шалунья".

Также Politeka писала, что Надю Дорофееву с трудом узнали после новых экспериментов с внешностью: "Подумала, что Могилевская".