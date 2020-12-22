Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий розбурхав українців змінами зовнішності

Популярний комік опублікував відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. І хоча сам ролик з'явився кілька днів тому, але обговорення не вщухають.

Видно, що ситуація сильно зачепила Кошового і він вже ледве стримував емоції. Справа в тому, що шахраї стали використовувати ім'я Кошового, щоб виманювати гроші у довірливих українців.

"Ніяких розіграшів, ні Студія "Квартал 95", Ні я особисто не проводимо. Не бачіться на це розлучення. З розвідниками боремося, ну не з розвідниками собак, а з цими розводять. Намагаємося їх банити. Не ведіться на ці розлучення, і не витрачайте тим більше останні гроші. Не бачіться на ліву шнягу. Я сподіваюся, я до вас достукався. І перестаньте вихлюпувати свої емоції на інших. Всіх обійняв. Всім добра", - заявив артист.

Кошовий підкреслив, що всі розіграші "Квартал" проводить тільки на офіційній сторінці студії, або офіційних сторінках акторів.

У мережі дякують Кошовому за роз'яснення. Також деякі шанувальники артиста розповідають, що або особисто або їх знайомі попалися на вудку шахраїв.

Тим часом, деяких фоловерів артиста більше зацікавила його зовнішність. Багато хто звернув увагу, що артист помітно поправився.

"Ріпа звичайно що треба", "Рзпирає вже, розпирає", "Ля, яка хрюшка", "Ось це пачка","Говорять щоки", - пишуть в мережі.

У той же час інші запекло заступаються за артиста, в результаті чого переходять на особистості.

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