Зірки в реальному житті здатні багато в чому вразити своїх фанатів

Щоб підкреслити свою привабливість і завжди звертати увагу на себе, артистки намагаються доглядати за собою максимально активно. Причому багато зірок не афішують те, які процедури роблять, як часто ходять до косметолога або ж просто вдома доглядають за собою. Втім, деякі співачки не приховують обличчя без шару косметики.

Представляємо вашій увазі топ фото артисток, які показують себе і вбраними на сцені з незвично яскравим макіяжем, і в домашньому простому образі без натяку на косметику.

Тіна Кароль поза сценою і не на публіці намагається взагалі не використовувати макіяж. Більш того, в реальному житті співачка не носить дизайнерських речей і доглядає за собою сама. Артистка має свій зал в приватному будинку, де займається без тренера, а також упорядковує себе перед виступами. Також зірка любить копатися в саду і вирощує овочі, часто показуючи себе в Сторісах без макіяжу і в просторому одязі.

Оля Полякова славиться своєю любов'ю до яскравого і зухвалого макіяжу. Однак вдома зірка не намагається виглядати награно, тому з легкістю демонструє себе в спортивних костюмах, пучком на голові і без косметики.

Артистка любить розповідати про рецепти страв, свої тренування і побут з сім'єю. При цьому співачка не реагує на критику користувачів, які незадоволено помічають, що такі пучки на голові фільтром не приховати.

Даша Астаф'єва досить часто хвалиться сяючою шкірою без косметики. Так як артистка більше року є амбасадором відомого косметичного бренду, вона доглядає за шкірою досить активно. Більш того, співачка часто відвідує косметолога, робить чистку обличчя і любить різні процедури, за типом вакууму або гідропілінга.

Аліна Гросу не використовує занадто яскравий макіяж під час фотосесій або зйомок кліпу. А вдома завжди показує себе без макіяжу і ідеальних укладок. Молода співачка і подає надії актриса ходить до косметолога, про що повідомляє фанатам і часто розповідає про б'юті-лайфхаки по догляду за собою вдома.

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