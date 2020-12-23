Звезды в реальной жизни способны во многом поразить своих фанатов

Чтобы подчеркнуть свою привлекательность и всегда обращать внимание на себя, артистки стараются ухаживать за собой максимально активно. Причем многие звезды не афишируют то, какие процедуры делают, как часто ходят к косметологу или же просто дома ухаживают за собой. Впрочем, некоторые певицы не скрывают лицо без слоя косметики.

Представляем вашему вниманию топ фото артисток, которые показывают себя и наряженными на сцене с необычно ярким макияжем, и в домашнем простом образе без намека на косметику.

Тина Кароль вне сцены и не на публике старается вообще не использовать макияж. Более того, в реальной жизни певица не носит дизайнерских вещей и ухаживает за собой сама. Артистка имеет свой зал в частном доме, где занимается без тренера, а также приводит себя в порядок перед выступлениями. Также звезда любит копаться в саду и выращивает овощи, часто показывая себя в Сторисах без макияжа и в просторной одежде.

Оля Полякова славится своей любовью к яркому и вызывающему макияжу. Однако дома звезда не старается выглядеть наигранно, поэтому с легкостью демонстрирует себя в спортивных костюмах, пучком на голове и без косметики.

Артистка любит рассказывать о рецептах блюд, своих тренировках и быте с семьей. При этом певица не реагирует на критику пользователей, которые недовольно подмечают, что такие пучки на голове фильтром не скрыть.

Даша Астафьева довольно часто хвастается сияющей кожей без косметики. Так как артистка больше года является амбассадором известного косметического бренда, она ухаживает за кожей довольно активно. Более того, певица часто посещает косметолога, делает чистку лица и любит различные процедуры, по типу вакуума или гидропилинга.

Алина Гросу не использует слишком яркий макияж во время фотосессий или съемок клипа. А дома всегда показывает себя без макияжа и идеальных укладок. Молодая певица и подающая надежды актриса ходит к косметологу, о чем сообщает фанатам и часто рассказывает о бьюти-лайфхаках по уходу за собой дома.

Напомним, что Оля Полякова без стеснения показала, как обвисает бюст, женщины поймут: «Уже никто не следит…».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Оля Полякова показала настоящую страсть в красном, фото будоражит: "Хорошо, что труселя сменила".

Также Politeka писала, что фигуристую Полякову застали в раздевалке в неподходящий момент: "Какая у меня офигезная..."