Українці продовжують скаржитися на проблеми при онлайн-покупках через ПриватБанк

На порталі Мінфін з'явилася чергова скарга від незадоволеної клієнтки.

За її словами, вона в мережі купувала квиток і оплачувала покупку карткою ПриватБанку.

17 грудня платіж успішно був проведений, а через кілька днів вона отримує повідомлення, що ПриватБанк повторно списує з її рахунку таку ж суму.

"20 грудня з карти повторно була списана така ж сума, причому карта пішла в мінус, на рахунку зараз -563 грн, ніколи такого не бачила. Я подзвонила на 3700, оператор створила заявку на повернення грошей, але термін повернення — 45-120 днів. Серйозно?", - обурюється жінка.

Клієнтка в подиві від того, ПриватБанк загнав її в мінус напередодні новорічних свят і чому вона повинна так довго чекати вирішення проблеми.

"Перед святами списати останні гроші з карти і залишити мене ще й в мінусі - це жорстоко. Чекаю відповіді від ПриватБанку", - емоційно резюмувала вона у своїй скарзі.

"Дозвольте пояснити важливий момент. Запит на списання коштів проводить сайт, на якому здійснювався платіж. Регламент розгляду заявок на оспорювання платежів встановлюється не банком, а міжнародною платіжною системою. Наразі, сума знаходиться в статусі заблокованої, та якщо на неї протягом десятиденного строку не надійде фінансове підтвердження, вона автоматично розблокується і стане знову доступною для використання", - спробували виправдатися в державному Приватбанку.

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