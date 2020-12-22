Украинцы продолжают жаловаться на проблемы при онлайн-покупках через ПриватБанк

На портале Минфин появилась очередная жалоба от недовольной клиентки.

По ее словам, она в сети покупала билет и оплачивала покупку картой ПриватБанка.

17 декабря платеж успешно был проведен, а через несколько дней она получает сообщение, что ПриватБанк повторно списывает с ее счета такую же сумму.

"20 декабря с карты повторно была списана такая же сумма, причем карта ушла в минус, на счету сейчас -563 грн, никогда такого не видела. Я позвонила на 3700, оператор создала заявку на возврат денег, но срок возврата — 45-120 дней. Серьезно?", - возмущается женщина.

Клиентка в недоумении от того, ПриватБанк загнал ее в минус накануне новогодних праздников и почему она должна так долго ждать решения проблемы.

"Перед праздниками списать последние деньги с карты и оставить меня еще и в минусе — это жестоко. Жду ответа от ПриватБанка", - эмоционально резюмировала она в своей жалобе.

"Позвольте объяснить важный момент. Запрос на списание средств проводит сайт, на котором осуществлялся платеж. Регламент рассмотрения заявок на оспаривание платежей устанавливается не банком, а международной платежной системой. Сейчас сумма находится в статусе заблокированной, и если на нее в течение десятидневного срока не поступит финансовое подтверждение, она автоматически разблокируется и станет вновь доступной для использования", - попытались оправдаться в государственном ПриватБанке.

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