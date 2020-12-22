Відома актриса Дженніфер Лопес показала себе в дуже спокусливому образі

На фото Джей позувала в панчохах, шортиках і топі. Красуня виставила одну ніжку вперед, а другу загнула. У руці Лопес тримала льодяник, який облизала губами. Волосся у актриси залишилися розпущеним, а погляд зірка вирішила відвести від камери, завдяки чому кадр вийшов грайливим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості, звідки Лопес зробила репост.

"Привіт", - підписала знімок в сторіс Дженніфер.

"Наймиліша", - написав адміністратор під публікацією в Instagram.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Добре"," ще є цей журнал","Люблю".

Ми писали, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес не перестає дивувати шанувальників своєю красою.

Як видно на знімку, навіть 21 рік тому в 30 років співачка виглядала так, ніби вона підліток. Струнка, з ідеальною шкірою і підтягнутим тілом. У простому короткому топіку і подобі спідниці на зав'язках зі стрічками Джей Ло вразила фанатів.

Повідомлялося, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала підтягнуту фігуру.

Як видно на фото, один з нарядів Лопес більше схожий на нижню білизну або боді – відкритий костюм за на зав'язках насилу прикривав Лопес і її фігуру. Також Лопес одягла колготки у велику сіточку і підв'язки з червоної тканини з блискітками.

Нагадаємо, 51-річна Дженніфер Лопес зігнулася в мокрій "сіточці" і змусила тремтіти

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