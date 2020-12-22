Известная актриса Дженнифер Лопес показала себя в очень соблазнительном образе

На фото Джей позировала в чулках, шортиках и топе. Красотка выставила одну ножку вперед, а вторую загнула. В руке Лопес держала леденец, который облизала губами. Волосы у актрисы остались распущенными, а взгляд звезда решила отвести от камеры, благодаря чему кадр получился игривым и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости, откуда Лопес сделала репост.

"Привет", - подписала снимок в сторис Дженнифер.

"Самая милая", - написал администратор под публикацией в Инстаграм.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Хорошо", "Еще есть этот журнал", "Люблю".

Мы писали, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников своей красотой.

Как видно на снимке, даже 21 год назад в 30 лет певица смотрелась так, будто она подросток. Стройная, с идеальной кожей и подтянутым телом. В простом коротком топике и подобии юбки на завязках с лентами Джей Ло поразила фанатов.

Сообщалось, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру.

Как видно на фото, один из нарядов Лопес больше похож на нижнее белье или боди – открытый костюм за на завязках с трудом прикрывал Лопес и ее фигуру. Также Лопес надела колготки в крупную сеточку и подвязки из красной ткани с блестками.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес изогнулась в мокрой "сеточке" и заставила трепетать

А еще Politeka писала, что 51-летняя Лопес показала подкачанное тело в самых пикантных нарядах

Также Politeka сообщала, что 51-летняя Лопес забыла про стыд и раздвинула стройные ножки перед камерой



