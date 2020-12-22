Українська співачка Оля Полякова знялася в гучній комедії, яка вийде на екрани в 2021 році

Як пише Politeka.net, про це зірка повідомила у себе в Instagram, опублікувавши трейлер фільму. За сюжетом фільму Полякова лається на церемонії нагородження зірок з DZIDZIO, а на наступний день вони прокидаються в тілах один одного.

Незважаючи на те, що подібну ідею вже багаторазово використовували у фільмах, вона все одно виглядає цікаво і свіжо. Судячи з трейлеру, Ольга зважилася на сміливий експеримент, прийнявши запрошення знятися в цьому фільмі.

"А ось і довгоочікуваний новорічний тизер сімейної комедії "Зірки за обміном", в якій ми з @DZIDZIO граємо головні ролі! За сюжетом, зірки шоу-бізнесу, непримиренні суперники, дві абсолютні протилежності будуть ділити не тільки сцену, а й власні життя, сімейні проблеми один одного", - пояснила Ольга, додавши, що дуже чекає виходу фільму.



У коментарях почалася справжня буря. Одні із захопленням сприйняли новину, а інші стали критикувати за заїждженість ідеї.

"Клас! Чекаю дуже виходу", "Сюжет, звичайно, Свіжачок", "Сюжет прям блищить оригінальністю і новизною", "як же я таке люблю", " Ну блін, народ, кому не цікаво просто можна не дивитися. Шо за люди! Оля, жги!", "Хоч не з Винником)", - пишуть люди.

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