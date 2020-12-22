Знаменита модель Демі Роуз вирішила показати фігуру, якою захоплюються фанати, з досить провокаційного ракурсу
Демі Роуз прославилася після того, як почала публічно хвалитися своїми формами перед публікою. Дівчина зустрічалася кілька років тому з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер і її тут же прозвали її копією за незвичайну зовнішність і схожі смаки в одязі з акцентом на великі сідниці.
Зовнішні дані зірки стали причиною бурхливих обговорень Демі в Instagram, яка не тільки не соромиться показати всю себе, але ще і нескромно заявляє, що краще багатьох моделей. Роуз з шостим розміром бюста постійно показує себе на пляжі в найяскравіших бікіні також.
Однак цього разу чорно-золотистий купальник і акцент на п'ятій точці спровокували не меншу кількість коментарів, що і в попередні рази, коли Демі хвалилася своїм тілом в непристойних нарядах.
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Який приголомшливий образ; уявіть, що ви прокидаєтеся від цього щоранку☺❤️; Que Hermosas Nalgas; Привіт, дитинко; Яка прекрасна жінка !!; незвичайна панорама ❤️😍; ідеально 🔥; Люблю твій великий, красивий, широкий ( _ _ )__) "світ"😜❤️; ці гойдалки досить великі для двох!; Дівчина мрії😭 😭 😭».
Раніше ми писали, що Демі вже кілька днів відпочиває за кордоном, тому в її профілі і на фан-акаунтах в Instagram з'являється все більше кадрів з відпустки, причому в самих різних образах. Дівчина намагається підкреслювати привабливість свого тіла модними купальниками і надмірно відкритими нарядами.
Також Демі абсолютно не приховує фігуру під сукнями, вибираючи короткі і неймовірно тонкі міні. Тому образ Роуз на узбережжі в мереживному чорному халаті і такого ж кольору купальнику вийшов більш ніж примітним.
Нагадавши, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз вразила розкішними " динями "в ліфчику з прозорими лямками:"Ранкова зірка".
Також Politeka писала, що розпалена Демі Роуз прикувала погляди до пружного "горішка" в леопардовому корсеті