Знаменитая модель Деми Роуз решила показать фигуру, которой восхищаются фанаты, с довольно провокационного ракурса

Деми Роуз прославилась после того, как начала публично хвастаться своими формами перед публикой. Девушка встречалась несколько лет назад с бывшим парнем Кайли Дженнер и ее тут же прозвали ее копией за необычную внешность и похожие вкусы в одежде с акцентом на большие ягодицы.

Внешние данные звезды стали причиной бурных обсуждений Деми в Инстаграм, которая не только не стесняется показать всю себя, но еще и нескромно заявляет, что лучше многих моделей. Роуз с шестым размером бюста постоянно показывает себя на пляже в самых ярких бикини также.

Однако в этот раз черно-золотистый купальник и акцент на пятой точке спровоцировали не меньшее количество комментариев, что и в предыдущие разы, когда Деми хвалилась своим телом в непристойных нарядах.

Какой потрясающий образ; Представьте, что вы просыпаетесь от этого каждое утро 😻❤️; Que Hermosas Nalgas; Привет, детка; Какая прекрасная женщина !!; необычная панорама ❤️😍; Идеально 🔥; Люблю твой большой, красивый, широкий (__) __) "мир" 😜❤️; Эти качели достаточно велики для двоих!; Девушка мечты 😭😭😭».

Ранее мы писали, что Деми уже несколько дней отдыхает за границей, поэтому в ее профиле и на фан-аккаунтах в Инстаграм появляется все больше кадров из отпуска, причем в самых разных образах. Девушка старается подчеркивать привлекательность своего тела модными купальниками и излишне открытыми нарядами.

Также Деми совершенно не скрывает фигуру под платьями, выбирая короткие и невероятно тонкие мини. Поэтому образ Роуз на побережье в кружевном черном халате и такого же цвета купальнике получился более чем примечательным.

Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".

Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз приковала взгляды к упругому "орешку" в леопардовом корсете