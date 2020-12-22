Українська телеведуча Леся Нікітюк перетворилася на викрадачку Різдва

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Нікітюк вирішила випробувати маску, яка перетворює людину на Грінча. Леся повністю позеленіла, а її обличчя перетворилося на забавну мордочку. Красуня перевела камеру на свої стрункі ніжки, які теж позеленіли.

Судячи з відео, Леся перебувала в компанії дітей, які грали з її собакою. Телеведуча випробувала маску на тварині, яка теж позеленіла.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк похвалилася бездоганними вигинами в наряді без штанів. Красуня натягнула на себе боді, застигши в спокусливій позі перед дзеркалом. За останній час Леся сильно покращала і перестала соромитися своєї зовнішності. Це робить її дуже спокусливою жінкою.

Як відомо, Леся Нікітюк прославилася після гучного виступу в шоу «Розсміши коміка». Після успіху у неї були різні проекти, але по-справжньому знаменитою її зробив проект «Орел і решка». Зараз Нікітюк є ключовою ведучою на "Новому каналі", де вона веде масу розважальних шоу. Нікітюк брала участь у шоу "Танці з зірками", в якому завдяки великій підтримці глядачів дійшла практично до фіналу.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк з "брежнєвськими" бровами приголомшила одкровенням після запрошення в "Холостячку": "Я заміжня...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк без штанів і комплексів показала, чим буде заманювати на "Холостячку": спекотні кадри.

Також Politeka писала, що шалена Нікітюк з стирчащим бюстом разчепірилася на стільці, Астаф'єва не втрималася: "хочеться пожмакать".