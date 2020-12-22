Телеведуча Леся Нікітюк розбурхала непідготовлену публіку розпусним образом
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в мегаепатажному вбранні, в найсміливіших позах.
Так, довгонога блондинка блиснула принадами в гримерці. Леся розкарячилася на стільці в атласному боді малинового відтінку. На деяких кадрах на ній був напівпрозорий довгий халатик з пір'ям. Голлівудський лук доповнили пишна зачіска з "пухнастим" вінком та яскравий макіяж.
Пікантною "родзинкою" вбрання стало незвичайне декольте - замість звичного бюста Нікітюк приголомшила "конусами", що стирчали в різні боки, - та ще й відразу на кілька розмірів більше.
Крім приголомшливого вбрання, телеведуча змусила публіку завити від її сміливої пози - дівчина нескромно задерла ніжки й блиснула апетитними "булочками".
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"Як вам нова дружина Остіна Пауерса?? Яке фото подобається більше?", - запитала Леся у публіки.
Однією з перших її гарячий пост прокоментувала співачка Даша Астаф'єва, ще одна любителька виставити напоказ "дари природи".
"Третю хочеться пожмакати😂 💋", - написала артистка.
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"Сукня зручна для дотримання дистанції в метро від недільного дихання чоловіків😂"
"Красуня неймовірна! Барбі!"
"Я думаю що Остін зацинів би наряд😊"
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