Телеведуча Леся Нікітюк розбурхала непідготовлену публіку розпусним образом

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в мегаепатажному вбранні, в найсміливіших позах.

Так, довгонога блондинка блиснула принадами в гримерці. Леся розкарячилася на стільці в атласному боді малинового відтінку. На деяких кадрах на ній був напівпрозорий довгий халатик з пір'ям. Голлівудський лук доповнили пишна зачіска з "пухнастим" вінком та яскравий макіяж.

Пікантною "родзинкою" вбрання стало незвичайне декольте - замість звичного бюста Нікітюк приголомшила "конусами", що стирчали в різні боки, - та ще й відразу на кілька розмірів більше.

Крім приголомшливого вбрання, телеведуча змусила публіку завити від її сміливої пози - дівчина нескромно задерла ніжки й блиснула апетитними "булочками".

"Як вам нова дружина Остіна Пауерса?? Яке фото подобається більше?", - запитала Леся у публіки.

Однією з перших її гарячий пост прокоментувала співачка Даша Астаф'єва, ще одна любителька виставити напоказ "дари природи".

"Третю хочеться пожмакати😂 💋", - написала артистка.

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