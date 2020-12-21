Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя в свежем образе
На фото Леся показала свое лицо. Девушка навела красоту и хвасталась эффектным мейкапом. Алые губы дополнили образ телеведущей, добавив ему особой пикантности. На втором кадре Никитюк уже показала, кто занимался ею в гримерке. На фоне можно увидеть несколько мужчин, с которыми звезда смеялась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Горячо".
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Сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в стильном образе.
В этот раз белокурая кокетка заставила завидовать своей красоте. Никитюк надела черную футболку, которая обтянула шикарные формы.
Также телеведущая позировала в тесных джинсах, красиво выделившие ее бедра и талию.
Завершили образ звезды стильные украшения.
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