Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в необычном виде

Как передает Рoliteka.net, кадры появились на странице артистки в соцсетях.

Леся Никитюк на свое видео наложила маску, которая изменяет внешность до неузнаваемости. Так у нее появились огромные на весь лоб брови.

Кроме того, маска заметно «подкорректировала» все лицо. В частности, сильно уменьшив глаза и увеличив нос.

«Я сегодня вечером мужа пою пивом и кормлю ребенка петушком на палочке. Я замужняя, не переживайте, мне есть чем заняться», - Никитюк открывает рот под записанную аудиодорожку.

Напомним, недавно у себя в Инстаграм Ольга Полякова заявила, что видит следующей холостячкой именно Лесю. Она записала сторис, в котором предложила подруге поучаствовать в шоу.

Идею Ольги подхватил бывший партнер Леси по танцам, молодой хореограф Макс Ежов. Он заявил, что такая красивая женщина не должна быть одна. Кроме этого, Макс выявил желание бороться за сердце Леси на проекте.

Поддержали флешмоб также Владимир и Кристина Остапчуки. Они записали видео, заявив, что мечтали бы увидеть следующей холостячкой именно Никитюк.

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