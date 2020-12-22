Телеведущая Леся Никитюк взбудоражила неподготовленную публику развратным образом
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в мегаэпатажном наряде, в самых смелых позах.
Так, длинноногая блондинка сверкнула прелестями в гримерке. Леся раскорячилась на стуле в атласном боди малинового оттенка. На некоторых кадрах на ней был полупрозрачный длинный халатик с перьями. Голливудский лук дополнили пышная прическа с "пушистым" венком и яркий макияж.
Пикантной "изюминкой" наряда стало необычное декольте - вместо привычного бюста Никитюк ошеломила "конусами", торчащими в разные стороны, - да еще и сразу на несколько размеров больше.
Кроме оглушающего наряда, телеведущая заставила публику взвыть от ее смелой позы - девушка нескромно задрала ножки и сверкнула аппетитными "булочками".
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"Как вам новая жена Остина Пауэрса?? Какое фото нравится больше?", - спросила Леся у публики.
Одной из первых ее горячий пост прокомментировала певица Даша Астафьева, еще одна любительница выставить напоказ "дары природы".
"Третью хочется пожмакать😂💋", - написала артистка.
Другие пользователи также присоединились к обсуждению:
"Сис*ли - бомба🔥"
"Шикарнючая🔥"
"Платье удобно для соблюдения дистанции в метро от воскресного дыхания мужчин😂"
"Красотка невероятная! Барби!"
"Я думаю що Остін би зацінив наряд😊"
"Все фото 🔥 какая красотка, а ноги😱😍"
"Красная Шапочка повзрослела 🔥"
"Ніякі, це просто ужас"
"Попа у вас топчик😂"
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