Телеведущая Леся Никитюк взбудоражила неподготовленную публику развратным образом

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в мегаэпатажном наряде, в самых смелых позах.

Так, длинноногая блондинка сверкнула прелестями в гримерке. Леся раскорячилась на стуле в атласном боди малинового оттенка. На некоторых кадрах на ней был полупрозрачный длинный халатик с перьями. Голливудский лук дополнили пышная прическа с "пушистым" венком и яркий макияж.

Пикантной "изюминкой" наряда стало необычное декольте - вместо привычного бюста Никитюк ошеломила "конусами", торчащими в разные стороны, - да еще и сразу на несколько размеров больше.

Кроме оглушающего наряда, телеведущая заставила публику взвыть от ее смелой позы - девушка нескромно задрала ножки и сверкнула аппетитными "булочками".

"Как вам новая жена Остина Пауэрса?? Какое фото нравится больше?", - спросила Леся у публики.

Одной из первых ее горячий пост прокомментировала певица Даша Астафьева, еще одна любительница выставить напоказ "дары природы".

"Третью хочется пожмакать😂💋", - написала артистка.

Другие пользователи также присоединились к обсуждению:

"Сис*ли - бомба🔥"

"Шикарнючая🔥"

"Платье удобно для соблюдения дистанции в метро от воскресного дыхания мужчин😂"

"Красотка невероятная! Барби!"

"Я думаю що Остін би зацінив наряд😊"

"Все фото 🔥 какая красотка, а ноги😱😍"

"Красная Шапочка повзрослела 🔥"

"Ніякі, це просто ужас"

"Попа у вас топчик😂"

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