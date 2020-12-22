Українська телеведуча Леся Нікітюк знає, як вразити своїх фанатів

Спокусливе фото колишня ведуча шоу "Орел і решка" опублікувала у своєму Instagram.

Так, розкішна Леся Нікітюк засвітилася перед шанувальниками в ефектному боді, яке зайвий раз підкреслює пишні форми зірки.

Колишня ведуча " Орла і решки "вирішила влаштувати фотосесію навпроти дзеркала в обтягуючому боді, виставляючи на показ свої" гордості", якими її нагородила природа.

"Комбідрес", - своєрідно підписала Леся Нікітюк жаркий кадр, підтягнувши боді рукою вгору.

Заради спекотної фотосесії зірка навіть не морочилася з зухвалим макіяжем і зачіскою.

Раніше ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала спокусливий образ і похвалилася, як саме вона відсвяткувала День святого Миколая

Так, Леся зізналася, що минуле свято стало для неї дуже емоційним.

"Вчора був дуже насичений і емоційний день!!! Вперше в житті я відчула свято Миколая!!! Я загадала бажання і не думала що воно так швидко здійсниться», - розповіла вона в особистому мікроблозі, доповнивши публікацію фотографією.

Також ми розповідали, що в мережі почався флешмоб, щоб наступною "Холостячкою" стала саме Леся Нікітюк.

Спочатку з такою ідеєю виступила Оля Полякова.

Ідею Ольги підхопив колишній партнер Лесі по танцях, молодий хореограф Макс Єжов. Він заявив, що така красива жінка не повинна бути одна. Крім цього, Макс виявив бажання боротися за серце Лесі на проекті.

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Також Politeka писала, що скандальну Нікітюк "обчистили" прямо на зйомках