Украинская телеведущая Леся Никитюк знает, как поразить своих фанатов

Соблазнительное фото бывшая ведущая шоу "Орел и решка" опубликовала в своем Instagram.

Так, роскошная Леся Никитюк засветилась перед поклонниками в эффектном боди, которое лишний раз подчеркивает пышные формы звезды.

Бывшая ведущая "Орла и решки" решила устроить фотосессию напротив зеркала в обтягивающем боди, выставляя на показ свои "гордости", которыми ее наградила природа.

"Комбидрес", - своеобразно подписала Леся Никитюк жаркий кадр, подтянув боди рукой вверх.

Ради жаркой фотосессии звезда даже не заморачивалась с вызывающим макияжем и прической.

Ранее мы рассказывали, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала соблазнительный образ и похвасталась, как именно она отпраздновала День святого Николая

Так, Леся призналась, что прошедший праздник стал для нее очень эмоциональным.

«Вчера был очень насыщенный и эмоциональный день!!! Впервые в жизни я почувствовала праздник Николая!!! Я загадала желание и не думала что оно так быстро осуществится», - рассказала она в личном микроблоге, дополнив публикацию фотографией.

Также мы рассказывали, что в сети начался флешмоб, чтобы следующей "Холостячкой" стала именно Леся Никитюк.

Сначала с такой идеей выступила Оля Полякова.

Идею Ольги подхватил бывший партнер Леси по танцам, молодой хореограф Макс Ежов. Он заявил, что такая красивая женщина не должна быть одна. Кроме этого, Макс выявил желание бороться за сердце Леси на проекте.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк срочно обратилась к украинцам за помощью

Также Politeka писала, что скандальную Никитюк "обчистили" прямо на съемках