Украинская телеведущая Леся Никитюк превратилась в похитительницу Рождества

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Никитюк решила испробовать маску, которая превращает человека в Гринча. Леся полностью позеленела, а ее лицо превратилось в забавную мордашку. Красотка перевела камеру на свои стройные ножки, которые тоже позеленели.

Судя по видео, Леся находилась в компании детей, которые играли с ее собакой. Телеведущая испробовала маску на животном, которое тоже позеленело.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк похвасталась безупречными изгибами в наряде без штанов. Красотка натянула на себя боди, застыв в соблазнительной позе перед зеркалом. За последнее время Леся сильно похорошела и перестала стесняться своей внешности. Это делает ее очень соблазнительной женщиной.

Как известно, Леся Никитюк прославилась после громкого выступления в шоу «Рассмеши комика». После успеха у нее были разные проекты, но по-настоящему знаменитой ее сделал проект «Орел и решка». Сейчас Никитюк является ключевой ведущей на «Новом канале», где она ведет массу развлекательных шоу. Никитюк принимала участие в шоу «Танцы со звездами», в котором благодаря большой поддержке зрителей дошла практически до финала.

Напомним, что Леся Никитюк с "брежневскими" бровями ошеломила откровением после приглашения в "Холостячку": "Я замужняя...".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк без штанов и комплексов показала, чем будет завлекать на "Холостячке": жаркие кадры.

Также Politeka писала, что шальная Никитюк с торчащим бюстом раскорячилась на стуле, Астафьева не удержалась: "Хочется пожмакать".