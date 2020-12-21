Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в незвичайному вигляді

Як передає Рoliteka.net, кадри з'явилися на сторінці артистки в соцмережах.

Леся Нікітюк на своє відео наклала маску, яка змінює зовнішність до невпізнання. Так у неї з'явилися Величезні на весь лоб брови.

Крім того, маска помітно «підкоригувала» все обличчя. Зокрема, сильно зменшивши очі і збільшивши ніс.

«Я сьогодні ввечері чоловіка пою пивом і годую дитину півником на паличці. Я заміжня, не переживайте, мені є чим зайнятися», - Нікітюк відкриває рот під записану аудіодоріжку.

Нагадаємо, нещодавно у себе в Instagram Ольга Полякова заявила, що бачить наступною холостячкою саме Лесю. Вона записала сторіс, в якому запропонувала подрузі взяти участь в шоу.

Ідею Ольги підхопив колишній партнер Лесі по танцях, молодий хореограф Макс Єжов. Він заявив, що така красива жінка не повинна бути одна. Крім цього, Макс виявив бажання боротися за серце Лесі на проекті.

Підтримали флешмоб також Володимир і Христина Остапчуки. Вони записали відео, заявивши, що мріяли б побачити наступною холостячкою саме Нікітюк.

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