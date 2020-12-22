Відома українська виконавиця і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна поділилася зворушливим святковим фото зі своєю командою
Після скандального фіналу "Танців з зірками", в якому офіційна переможниця Санта Дімопулос спробувала віддати їй свій кубок, Саніна вирушила на відпочинок в теплі краї зі своїм чоловіком і, за сумісництвом, гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебко. Однак, зараз пара вже повернулася в Україну і, судячи з усього, вирішила провести час зі своїми колегами.
Як пише Politeka.net, в Instagram з'явилося свіже фото, на якому гурт The Hardkiss відображений в повному складі. З ними також стоять і інші люди, причетні до проекту. Всі вони позують на тлі святково прикрашеної ялинки.
"Мої", - коротко підписала фото Саніна.
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Шанувальники музикантів бурхливо відреагували на фото.
"З наступаючими святами", "Фото дуже круте", "Фото супер!", "Це що працівники Маку?", "Красунчики всі)) і красуня", "улюблені! Скучила вже за вами", " Краща команда!", "Улюблені наші", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Саніна зробила важливе зізнання про те, що нового вона дізналася про себе.
"Одне з головних досягнень 2020 року - визнати нарешті в собі інтроверта. Етап 2021 - цього інтроверта в собі полюбити", - зізналася зірка в пості в своєму Instagram.
Нагадаємо, катастрофа у Юлії Саніної з "Танців з зірками", щиросердне зізнання: "Не вірю, що...".
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" зворушила зізнанням, довівши українців до сліз: "Нам пощастило...".
Також Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" заткнула Саніну за пояс і показала, чого вартий: результати протистояння див.