Українська співачка Настя Каменських вразила красою зі своєю близькою подругою Ганною Задорожньою

Як пише Politeka.net, в Instagram у Каменських з'явилося дуже святкове і ніжне фото. Красуня сиділа на диванчику в чорній спідниці і білому светрі. Ззаду виднілася вбрана ялинка. Поруч з Настею в красивій червоній сукні сиділа дружина позитиву з "Время и стекло" Анна. Обидві дівчини тримали в руках чашки.

"Незвичайний передноворічний чек-лист, щоб відчути святкову атмосферу і класно зустріти Новий Рік», - написала Настя під фото, перерахувавши кілька важливих справ, які варто встигнути зробити перед Новим роком.

Серед іншого, Настя порадила своїм шанувальникам здивувати несподіваних людей, подарувавши їм подарунок, влаштувати генеральне прибирання вдома, скласти Новорічний плейлист і слухати його для підняття настрою. Також Каменських порадила скласти список з досягненнями і цілями на наступний рік.

Як виявилося, Настя зняла святковий влог з Ганною, де вони обговорювали вбрання і підготовку до Нового року. У коментарях красуням залишили масу компліментів.

"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь», «красуні», «Настя Ви красуня в новому тілі ви шикарні», «леді ви чарівні», «кошеня наше, супер дівчина», - пишуть користувачі Мережі.

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