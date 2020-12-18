Популярна українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів, посвітивши витонченою фігурою в облягаючому костюмі

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Ніч п'ятниці", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Каменських позує в костюмі для виступів, який був зроблений «під зебру». Поруч з нею можна помітити танцпідтримку, костюми яких також імітують тварин.

"Яка розкішна", "супер виглядаєш" « " дика амазонка, просто вогонь!", "крута", " вау! Круто і красиво», «вогонь», «Багіра», "сама досконалість", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що легендарна українська співачка Настя Каменських привернула до себе увагу блискучим образом у червоному міні

Знаменита красуня взяла участь у зйомках шоу «Маска», яке вийде на екрани найближчим часом. У своєму Instagram зірка поділилася кадрами зі зйомок.

Судячи з фото, Каменських порадує глядачів проекту вельми ефектним чином.

"Обожнюю детективи й загадки. Нам з вами належить непросте завдання-відгадати, хто ж ховається за маскою», - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, як Потап змінився в шлюбі з Настею Каменських, красномовне фото: "перетворюється в Особистого клоуна".

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