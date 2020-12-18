Популярная украинская певица Настя Каменских покорила фанатов, посветив точеной фигурой в облегающем костюме

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Ночь пятницы», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Каменских позирует в костюме для выступлений, который был сделан «под зебру». Рядом с ней можно заметить подтанцовку, костюмы которых также имитируют животных.

«Какая роскошная», «супер выглядишь», «дикая амазонка, просто огонь!», «крутая», «вау! Круто и красиво», «огонь», «Багира», «само совершенство», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица Настя Каменских привлекла к себе внимание сверкающим образом в красном мини

Знаменитая красотка приняла участие в съемках шоу «Маска», которое выйдет на экраны в ближайшее время. В своем Инстаграм звезда поделилась кадрами со съемок.

Судя по фото, Каменских порадует зрителей проекта весьма эффектным образом.

«Обожаю детективы и загадки. Нам с вами предстоит непростая задачка - отгадать, кто же скрывается за маской», - говорится в сообщении.

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

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