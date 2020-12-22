Українська співачка Настя Каменських здивувала зовнішністю в повсякденному житті і жертвами заради краси

Нещодавно вона дозволила собі невеликі вольності, але тепер знову повернулася до суворої дієти, передає Politeka.net. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" зірка виклала кадри, на яких постала в салоні краси практично без макіяжу. Дружина репера Потапа одягла світшот з принтом рожевого тигра, а волосся сховала під поліетиленовим чепчиком.

Настя Каменських зручно розташувалася в кріслі, взяла миску з овочевим салатом і паровими котлетками, підперши голову вільною рукою. Ймовірно, вона вирішила перекусити між косметичними процедурами. Без макіяжу виконавиця здається іншою людиною і зовсім молодою дівчиною.

"Так подобається ця передноворічна суєта, яка охоплює всіх нас перед святами ✨ - купити подарунки, прикрасити будинок (і себе теж️️), закінчити всі справи і написати список нових", - поділилася співачка настроєм в описі.

Настя Каменських також показала, як влаштувала розвантажувальний день і відправилася поїсти піцу в ресторані. Багато шанувальників в коментарях відзначили, що співачка прекрасно виглядає без макіяжу і з худими рисами обличчя, проте деякі закликали її зупинитися:

"Схудла чи що?"; "Досить худнути... вже кахексією потягує"; " обожнюємо Настеньку всією сім'єю, вдалою фарбування, фото-звіт після, чекаємо!!!)))) "; "Сильно схудли якось"; "Вас прям нагодувати хочеться!!!"; "Така мила дівчинка без макіяжу красуня!) "; "Красива яка"; "а найголовніше видно що немає пластики дикої"; " Така стройняшка! Я, якщо чесно, не впізнала відразу👍 👍 👍"; "така мила без макіяжу💛 💛 💛"; "У такі моменти хочеться стати Потапом".

Нагадаємо, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео.

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