Украинская певица Настя Каменских удивила внешностью в повседневной жизни и жертвами ради красоты

Недавно она позволила себе небольшие вольности, но теперь снова вернулась к строгой диете, передает Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" звезда выложила кадры, на которых предстала в салоне красоты практически без макияжа. Жена рэпера Потапа надела свитшот с принтом розового тигра, а волосы спрятала под полиэтиленовым чепчиком.

Настя Каменских удобно расположилась в кресле, взяла миску с овощным салатом и паровыми котлетками, подперев голову свободной рукой. Вероятно, она решила перекусить между косметическими процедурами. Без макияжа исполнительница кажется другим человеком и совсем молодой девушкой.

"Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками ✨ - купить подарки, украсить дом (и себя тоже ☺️) , закончить все дела и написать список новых", - поделилась певица настроением в описании.

Настя Каменских также показала, как устроила разгрузочный день и отправилась покушать пиццу в ресторане. Многие поклонники в комментариях отметили, что певица прекрасно выглядит без макияжа и с худыми чертами лица, однако некоторые призвали ее остановиться:

"Похудела что ли?"; "Хватит худеть... уже кахексией потягивает"; "Обожаем Настеньку всей семьёй, удачной покраски, фото-отчет после, ждём!!!))))"; "Сильно похудели как-то"; "Вас прям накормить хочеться!!!"; "Такая милая девочка без макияжа красотка!)"; "Красивая какая"; "А самое главное видно что нет пластики дикой"; "Такая стройняшка! Я, если честно, не узнала сразу 👍👍👍"; "Такая милая без макияжа 💛💛💛"; "В такие моменты хочется стать Потапом".

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

Также Politeka писала, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства.