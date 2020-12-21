Популярна українська співачка Настя Каменських збентежила фанатів словами про те, що думає про передноворічну суєту
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці зірки в Instagram.
"Так подобається ця передноворічна суєта, яка охоплює всіх нас перед святами ️ -купити подарунки, прикрасити будинок (і себе теж️️), закінчити всі справи й написати список нових ️ ДО РЕЧІ, сьогодні вийшов мій довгоочікуваний влог на YouTube 😍 він дуже цікавий, смішний і по - справжньому Новорічний🎄», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Каменських позує без макіяжу, випромінюючи природну красу.
"Сьогодні перестало битися серце": вірус забрав життя легендарного харків'янина, деталі трагедії
Син Горбунова і Осадчої вразив зовнішністю і поведінкою: "не знаю, як буде далі, але..."
"Хотіла розвернутися назад": масштабна ДТП сталася на одеській трасі, кадри трагедії
Оскаженілий Кошовий з "Квартал 95" жорстко звернувся до українців, відео: "Припиніть…"
"Вошей труїте?», «дуже мило», «дуже красива», «божественний вигляд», «який гарний погляд», «обожнюємо Настеньку всією сім'єю, вдалого фарбування, фото-звіт після, чекаємо», "ти супер", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів, взявши участь у популярному флешмобі
"Готова світитися", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованому ролику Каменських позує спершу абсолютно без макіяжу, тикаючи в камеру пензликом для нанесення гриму. У якийсь момент знаменитість перетворюється, показуючи вищий пілотаж.
Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк
Як повідомляла Politeka, стильна Каменських " втекла "з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.