Такого від зірки не очікували

Популярна українська співачка Настя Каменських збентежила фанатів словами про те, що думає про передноворічну суєту

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"Так подобається ця передноворічна суєта, яка охоплює всіх нас перед святами ️ -купити подарунки, прикрасити будинок (і себе теж️️), закінчити всі справи й написати список нових ️ ДО РЕЧІ, сьогодні вийшов мій довгоочікуваний влог на YouTube 😍 він дуже цікавий, смішний і по - справжньому Новорічний🎄», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Каменських позує без макіяжу, випромінюючи природну красу.

"Вошей труїте?», «дуже мило», «дуже красива», «божественний вигляд», «який гарний погляд», «обожнюємо Настеньку всією сім'єю, вдалого фарбування, фото-звіт після, чекаємо», "ти супер", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів, взявши участь у популярному флешмобі

"Готова світитися", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику Каменських позує спершу абсолютно без макіяжу, тикаючи в камеру пензликом для нанесення гриму. У якийсь момент знаменитість перетворюється, показуючи вищий пілотаж.

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