Такого от звезды не ожидали

Популярная украинская певица Настя Каменских обескуражила фанатов словами о том, что думает о предновогодней суете

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице звезды в Instagram.

«Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками ✨ - купить подарки, украсить дом (и себя тоже ☺️) , закончить все дела и написать список новых 🥰 Кстати, сегодня вышел мой долгожданный влог на YouTube 😍 Он очень интересный, смешной и по-настоящему новогодний 🎄», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Каменских позирует без макияжа, излучая естественную красоту.

«Вошь травите?», «очень мило», «очень красивая», «божественный вид», «какой красивый взгляд», «Обожаем Настеньку всей семьёй, удачной покраски, фото-отчет после, ждём», «ты супер», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица Настя Каменских покорила фанатов, приняв участие в популярном флешмобе

«Готова светиться», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике Каменских позирует сперва абсолютно без макияжа, тыкая в камеру кисточкой для нанесения грима. В какой-то момент знаменитость преображается, показывая высший пилотаж.

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