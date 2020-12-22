Украинская певица Настя Каменских поразила красотой со своей близкой подругой Анной Задорожней

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Каменских появилось очень праздничное и нежное фото. Красотка сидела на диванчике в черной юбке и белом свитере. Сзади виднелась наряженная елка. Рядом с Настей в красивом красном платье сидела жена Позитива из «Время и стекло» Анна. Обе девушки держали в руках кружки.

«Необычный предновогодний чек-лист, чтобы прочувствовать праздничную атмосферу и классно встретить Новый Год», - написала Настя под фото, перечислив несколько важных дел, которые стоит успеть сделать перед Новым годом.

Среди прочего, Настя посоветовала своим поклонникам удивить неожиданных людей, подарив им подарок, устроить генеральную уборку дома, составить новогодний плейлист и слушать его для поднятия настроения. Также Каменских посоветовала составить список с достижениями и целями на следующий год.

Как оказалось, Настя сняла праздничный влог с Анной, где они обсуждали наряды и подготовку к Новому году. В комментариях красоткам оставили массу комплиментов.

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь», «Красотки», «Настя вы красотка в новом теле вы шикарны», «Леди вы прелестны», «Котенок наш, супер девушка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дикая Каменских обнажила хищную натуру и показала, чем подцепила Потапа: «Амазонка».

Как сообщала Politeka, Настя Каменских без макияжа оказалась другим человеком, честные фото: "Хочется стать Потапом".

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