Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова відверто розповіла про те, як поставилася її сім'я до роману з чоловіком вдвічі старше її

Цього року 54-річний Павлик зіграв четверте весілля у своєму житті. Цього разу він одружився на своєму 26-річному концертному директорі Катерині, яка стверджує, що з дитинства була фанаткою співака. Примітно, що відносини з молодою дівчиною зав'язалися у співака ще коли він був одружений на своїй колишній дружині Ларисі Созаєвої.

Як повідомляє Politeka.net, Репяхова вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками в Instagram і поділилася новими подробицями про початок стосунків з Павликом. Так, вона розповіла, як відреагувала її сім'я на роман дівчини з 54-річним чоловіком.

"Це питання найпопулярніше серед підписників і журналістів. Це не було в один день, що я прийшла і новину повідомила. Все було дуже поступово. Тому якоїсь однієї реакції я не пам'ятаю", - написала Катерина.

Втім, вона зазначила, що тоді їхні стосунки з Павликом були дуже нестабільними, тому вона і сама не знала, чого від них очікувати.

"Віктор Павлик був зовсім інший. І я не розраховувала на серйозні стосунки. І на нього взагалі складно було покластися. Він не належав сам собі. Але потім він все зміг змінити. Заради нас. І вже тоді всі були раді за мене", - поділилася одкровеннями дівчина.

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