Американська фітнес-модель Соммер Рей не стала ховати гідності в чорній білизні на вулиці

Модель вважається наймолодшою і популярною фітнес-блогеркою в соціальній мережі Instagram. Дівчина також володіє власним онлайн-магазином, одяг з якого постійно приміряє на себе і влаштовує рекламу на пляжі або під час прогулянки. В цей же раз Соммер вдалося блиснути досить незвичайним образом на вулиці.

Дівчина одягла лише чорне бікіні, спеціальні підв'язки з портупеями до колін і ремінцями, а також білу вітровку укороченого плану. Для ідеального ракурсу дівчина повернулася спиною до об'єктиву і виставила напоказ свої достоїнства.

Пишні сідниці зірки виглядали дуже переконливо, що не дивно, адже заради таких форм Рей годинами проводив час в залі і займалася посиленими тренуваннями з шістнадцяти років.

"Красиво👌; я цукерка❤️; Я гарненька! А ви розстібайте ремені❤; дійсно найкраще фото !!!; У неї взагалі кращий бренд одягу, передумати який ніхто не може, ідеї блиск; Вона дивиться, як я плаваю в цьому басейні️️; така красива🔥; ти дійсно красива, Повір мені. 💛 🤩 ; а дама не промах, вона добре знає, як веселити фанатів», - пишуть шанувальники.

Над формами дівчина працює в залі кожен день, а тому дуже ними пишається.

У незвичайному купальнику Рей вдалося показати найголовніше з досить відкритого ракурсу зі спини. У джинсовому бікіні з вирізами на лямках і міні-ТОПі в смужку Соммер виглядала більш ніж привабливо, а її довге і розпущене волосся зробили представлений образ фітнес-красуні більш живим.

"Я вдячний за цей пост; гаразд, досить возитися. Киньте тільки фанатам терміново продовження; найкрасивіший ангел; розкішна жінка😍 😍; можу я одружитися на тобі; Я вдячний, що Ви розмістили це 😳», - пишуть в мережі.

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