Американская фитнес-модель Соммер Рэй не стала прятать достоинства в черном белье на улице

Модель считается самой молодой и популярной фитнес-блогершей в социальной сети Инстаграм. Девушка также владеет собственным онлайн-магазином, одежду из которого постоянно примеряет на себя и устраивает рекламу на пляже или во время прогулки. В этот же раз Соммер удалось блеснуть довольно необычным образом на улице.

Девушка надела лишь черное бикини, специальные подвязки с портупеями до колен и ремешками, а также белую ветровку укороченного плана. Для идеального ракурса девушка повернулась спиной к объективу и выставила напоказ свои достоинства.

Пышные ягодицы звезды выглядели очень внушительно, что неудивительно, ведь ради таких форм Рей часами проводил время в зале и занималась усиленными тренировками с шестнадцати лет.

«Красиво👌; Я конфетка❤️; Я хорошенькая! А вы расстегивайте ремни❤; Действительно лучшее фото !!!; У нее вообще лучший бренд одежды, передумать который никто не может, идеи блеск; Она смотрит, как я плаваю в этом бассейне 🏊‍♂️; Такая красивая🔥; ты действительно красивая, поверь мне. 💛🤩; а дама не промах, она хорошо знает, как веселить фанатов», - пишут поклонники.

Над формами девушка работает в зале каждый день, а потому очень ими гордится.

В необычном купальнике Рей удалось показать самое главное с довольно открытого ракурса со спины. В джинсовом бикини с вырезами на лямках и мини-топе в полоску Соммер выглядела более чем привлекательно, а ее длинные и распущенные волосы сделали представленный образ фитнес-красотки более живым.

«Я благодарен за этот пост; Ладно, хватит возиться. Бросьте только фанатам срочно продолжение; Самый красивый ангел; роскошная женщина😍😍; Могу я жениться на тебе; Я благодарен, что вы разместили это 😳», - пишут в сети.

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