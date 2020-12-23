Українська актриса, зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару вразила спокусливими кадрами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 34-річна зірка опублікувала чорно-білий знімок, який звів з розуму її шанувальників. Ірина була одягнена в теплий об'ємний светр. На фото практично не потрапила нижня частина, але, судячи з усього, красуня була в одному светрі, що зробило її образ по-особливому жіночним.

Волосся Ірини розвивалося, а вона, в свою чергу, закутувалася в светр. Виглядала актриса чудово, вона була схожа на голлівудську зірку. Так порахували і її шанувальники, які залишили під фото більше чотирьох тисяч лайків і безліч приємних відгуків.

"Вау! Ну просто неперевершена", " Ірочка, ви прекрасні! Ви приголомшлива артистка і чоловічок! Багато багато любові і щастя вам!", "Лялька", "Супер", "мила така", "шикарна", Бомба бомба ракета гармата гармата граната жінка петарда", "чорно-білі фото хороші", "як красиво", "голлівудська краса", "як завжди прекрасна", "яка красива дівчина з приголомшливою фігурою", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, крім "Жіночого кварталу" Ірина задіяна і в інших проектах студії "Квартал 95". Дівчина веде жартівливі новини "Чістоньюз" на "1+1", а також знімається в серіалах в парі з Юрієм Ткачем.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару міцно притиснулася до бородатого красеня:"чекаю не дочекаюся".

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