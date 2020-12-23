Украинская актриса, звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару впечатлила соблазнительными кадрами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, который свел с ума ее поклонников. Ирина была одета в теплый объемный свитер. На фото практически не попала нижняя часть, но, судя по всему, красотка была в одном свитере, что сделало ее образ по-особенному женственным.

Волосы Ирины развивались, а она, в свою очередь, укутывалась в свитер. Выглядела актриса превосходно, она была похожа на голливудскую звезду. Так посчитали и ее поклонники, которые оставили под фото более четырех тысяч лайков и множество приятных отзывов.

«Вау! Ну просто непревзойденная», «Ирочка, вы прекрасны! Вы потрясающая артистка и человечек! Много много любви и счастья вам!», «Кукла», «Супер», «Милая такая», «Шикарная», «Бомба бомба ракета пушка пушка граната женщина петарда», «Черно-белые фото хорошие», «Как красиво», «Голливудская красота», «как всегда прекрасна», «Какая красивая девушка с потрясающей фигурой», - пишут пользователи сети.

Как известно, кроме «Женского квартала» Ирина задействована и в других проектах студии «Квартал 95». Девушка ведет шуточные новости «Чистоньюз» на «1+1», а также снимается в сериалах в паре с Юрием Ткачем.

Напомним, что Ирина Сопонару крепко прижалась к бородатому красавцу: «Жду не дождусь».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару засветила ноги в коротком до неприличия платье: "Всегда на высоте".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в тесном кожаном платье показала "черешенки": "Белокурая волшебница".