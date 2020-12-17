Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару порадувала сміливим кадром в новому іміджі

Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару продовжує балувати шанувальників різними образами, які публікує в соціальній мережі Instagram. Яскрава і струнка блондинка намагається змінювати стиль, але при цьому бере дуже схожі ролі у випусках.

На одному з акаунтів в соціальній мережі з публікаціями популярних артисток з'явилося і фото Ірини, яка позувала в чорній міні-сукні без принтів і додаткових дизайнерських «штучок».

Однак головною родзинкою став не наряд Сопонару, а її зачіска – довга коса до пояса перетворила артистку, зробивши її образ більш розкішним. Особисте Селфі зірки дуже сподобалося шанувальникам, так як кадр вийшов дуже простим і натуральним.

До цього ми розповідали, що Ірина Сопонару похвалилася розкішною фігурою в чорній сукні.

У себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких постала в обтягуючій сукні. Судячи з усього, фото було зроблено перед зйомками, так як Ірина була з мікрофоном на обличчі. Можна припустити, що це образ Ірини з нового концерту.

Вона позувала на камеру, ніжно склавши руки і повернувшись спиною до об'єктива. Виглядала Сопонару одночасно спокусливо, пікантно і ніжно. Її вигини звели з розуму шанувальників.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару викликала фурор у сукні з величезним вирізом до пупка: "Вау".

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