Відома українська актриса, зірка проектів "Квартал 95" Ірина Сопонару заінтригувала кадрами з бородатим красенем

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, на якому стояла в обнімку з чоловіком. 34-річна Сопонару тісно притулилася до дорослого чоловіка, закривши очі від задоволення. Він, у свою чергу, обійняв молоду красуню і дивився в кадр.

"Прекрасний і талановитий Валера Топал", - підписала фото з відомим стилістом Ірина.

За кілька годин пост зірки "Жіночого кварталу" зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Крім цього, багатьох заінтригував знімок і вони почали розпитувати, хто саме зображений на фото.

"Як красиво", "Привіт Валерчику", "ти як завжди прекрасна", "коли буде нова серія "Одного разу під Полтавою" чекаю не дочекаюся", "Фото супер", "Крутааа", "це твій батько?", "Неймовірна красуня дуже красиве довге біле кучеряве волосся", "Це ваш колега по роботі?",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, сама Ірина зараз самотня. У неї були тривалі відносини з іноземцем, які закінчилися розривом через те, що вони не змогли визначитися з місцем проживання. Ірина не хотіла їхати з України, а чоловік не хотів переїжджати до неї.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару посвітила принадами, залишившись без штанів:"у кадр потрапили...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару позбавила спокою, показавшись у сміливому міні:"на межі...".

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару в пір'ї кокетливо зігнулася, змусивши чоловіків ковтати слинки:"худенька".