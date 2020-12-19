Відома українська актриса та зірка проєктів "Квартал 95" Ірина Сопонару анонсувала новий випуск "Жіночого кварталу" і похваллась новою сукнею

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Сопонару у соцмережі.

На сторінці артистки з'явилось фото, на якому вона позує на сцені у короткій сукняЯ з мікрофоном в руках.

"З таким задумливим обличчям, я намагаюся повідомити Вам, що сьогодні о 20.20 на "1+1 новітній "Жіночий Квартал". Випереджаючи ваші питання, на мені сукня від талановитої @marina_zhuravel", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна роздвитись довгі та стрункі ноги Сопонару.

Користувачі соцмережі оцінили новий образ акторки та засипали її компліментами.

"Так, що б їм такого сказати, хм", "Ірочко, ви супер", "Ти чудова", "Дуже гарні і ніжки дуже гарні", "Ірино, ви завжди на висоті", "Яка красуня", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що Сопонару у себе в Instagram опублікувала фото, на якому стояла в обнімку з чоловіком. 34-річна Сопонару тісно притулилася до дорослого чоловіка, закривши очі від задоволення. Він, у свою чергу, обійняв молоду красуню і дивився в кадр.

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