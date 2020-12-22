Поліцію в терміновому порядку стягнули до палацу "Україна" в Києві, де повинен пройти концерт студії "Квартал 95"

Правоохоронці активізувалися в столиці ввечері у вівторок, 22 грудня. Як повідомляє Телеграм-канал Klymenko Time, поліцейських стягнули до палацу "Україна", де очікується концерт»кварталу".

Як з'ясувалося, справа в тому, що до будівлі висунулися протестувальники, незадоволені рішеннями влади щодо карантину. Лідер акції протесту Сергій Доротич вирішив попрямувати разом з людьми до будівлі, де виступають коміки.

Спочатку учасники акції планували прийти під вікна Офісу президента, проте через посилену охорону від походу на Банкову довелося відмовитися. Судячи з усього, протестувальники вирішили попрямувати до колишніх колег президента Володимира Зеленського-учасників "Кварталу". Вони хочуть попросити артистів, щоб ті вплинули на главу держави.

Очевидці стверджують, що палац «Україна» оточують близько тисячі поліцейських.

У свою чергу, представники "Кварталу" поки не прокоментували те, що відбувається. У свою чергу, раніше самі артисти публікували в соцмережах кадри з концертного залу. Зокрема, Юрій Ткач показував, як він виглядає зсередини. На опублікованих ним кадрах можна побачити, що замість глядачів у кріслах сидять різних картонні фігурки.

"Сьогодні на "Квартал" прийшли всі, абсолютно всі", - коментує ситуацію в залі комік.

Концерт "Кварталу" має розпочатися о 19:00. Поки незрозуміло, чи зможуть глядачі без проблем потрапити в будівлю.

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