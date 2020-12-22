Совсем другой человек

Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач поразил переменами

Популярный комик поделился новым фото в «Сторис» на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Ткач показал фото, на котором позирует рядом с украинском моделью и певицей Дашей Астафьевой в очень похожем образе. Так, благодаря парику у комика появились темные волосы длиной до плеч.

Кроме того, губы у Ткача и Астафьевой накрашены красной помадой.

Также артисты одеты в одинаковые халаты в цветочек. Похоже суть таких перемен и нового образа заключалась в том, чтобы Ткач был похаж на Астафьеву.

Ткач отметил на фото "Квартал 95". Вероятно в таком виде комик совместно с Даше Астафьевой снимался в каком-то юмористическом номере.

Напомним, ранее Юрий Ткач рассказал о том, что его заботит.

«Слежу за каждым, чтоб с настроем было все гуд», - написал Ткач.

На фото артист запечатлен на съемках очередного шоу. Можно заметить, что он одет в костюм, к которому прикреплен микрофон. Юморист решил насмешить поклонников своим фирменным выражением лица с прищуренным глазом и поднятой вверх бровью.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" вырядился в меха и ошарашил преображением: "Очень приятно, царь".

Как сообщала Politeka, Юрия Ткача из «Квартал 95» перепутали с Зеленским, артисту пророчат завидное будущее: "Следующий президент".

Также Politeka писала, что Юрий Ткач из «Квартал 95» в очках и шапке поразил перевоплощением, на бабушку похож: "Как же это...".