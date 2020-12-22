Полицию в срочном порядке стянули ко дворцу «Украина» в Киеве, где должен пройти концерт Студии «Квартал 95»

Правоохранители активизировались в столице вечером во вторник, 22 декабря. Как сообщает Телеграм-канал Klymenko Time, полицейских стянули ко дворцу «Украина», где ожидается концерт «Квартала».

Как выяснилось, дело в том, что к зданию выдвинулись протестующие ФОП-овцы, недовольные решениями властей по карантину. Лидер акции протеста Сергей Доротич решил направиться вместе с людьми к зданию, где выступают комики.

Изначально участники акции планировали прийти под окна Офиса президента, однако из-за усиленной охраны от похода на Банковую пришлось отказаться. Судя по всему, протестующие решили направиться к бывшим коллегам президента Владимира Зеленского – участникам «Квартала». Они хотят попросить артистов, чтобы те повлияли на главу государства.

Очевидцы утверждают, что дворец «Украина» оцепляют около тысячи полицейских.

В свою очередь, представители «Квартала» пока не прокомментировали происходящее. В свою очередь, ранее сами артисты публиковали в соцсетях кадры из концертного зала. В частности, Юрий Ткач показывал, как он выглядит изнутри. На опубликованных им кадрах можно увидеть, что вместо зрителей в креслах сидят разных картонные фигурки.

«Сегодня на «Квартал» пришли все, абсолютно все», - комментирует ситуацию в зале комик.

Концерт «Квартала» должен начаться в 19:00. Пока непонятно, смогут ли зрители без проблем попасть в здание.

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