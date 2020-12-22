Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в трендовому спортивному костюмі порадувала фігурою

Спортсменка похвалилася стильним образом в новому костюмі. Як правило, Лексі намагається демонструвати фітнес-образи якомога часто і навіть влаштовує заради реклами показові тренування. У крихітному топі і велосипедках Кай вдалося підкреслити форми і не робити акцент на низькому зрості.

Як відомо, Лексі-досить низька модель з ляльковою зовнішністю і нестандартною фігурою. Через схильність до повноти вона ніколи не закидає заняття спортом, щоб завжди тримати вагу під контролем. Тому всі фото Лексі в різних спортивних образах привертають увагу фанатів.

Шанувальники часто звертають увагу на те, як змінюється зовнішність Лексі в залежності від ступеня навантаження.

«Та тут два сонця 🌅; Виглядає так спекотно, дорога; Дивно 😍😍; Чудово 🌸🐇😈; гарний костюм🔥🤤🤍; Солодкий 💜💙🧡💚; Виглядають приголомшливо 🌹🔥; 💯 Режим богині; Онг, гаряча красуня 🔥; Така шикарна дама ❤️; Захоплююча і прекрасна дама 🙌🙌; Виглядає так красиво; Бездоганний діамант💎💘; Ти дівчина моєї мрії; Перемога. Ви виграєте. 💪 🏼 💯 ; Абсолютно приголомшливо❤️».

Сама Лексі не шкодує себе на заняттях, адже їй треба викладатися по повній, щоб скинути зайве. На своїй сторінці модель також почала показувати кадри з нових фотосесій в більш пікантних образах. Деякі шанувальники відразу ж публікують такі фото на фан-групах в Instagram.

Як видно, дівчині є що показати і чим захопити фанатів, адже вона більше не соромиться свого тіла. У білому комбінезоні з непристойно відкритим декольте і без ліфчика вона виглядала дуже спокусливо.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай в тугих лосинах показала самі спокусливі ракурси

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"