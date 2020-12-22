Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в трендовому спортивному костюмі порадувала фігурою
Спортсменка похвалилася стильним образом в новому костюмі. Як правило, Лексі намагається демонструвати фітнес-образи якомога часто і навіть влаштовує заради реклами показові тренування. У крихітному топі і велосипедках Кай вдалося підкреслити форми і не робити акцент на низькому зрості.
Як відомо, Лексі-досить низька модель з ляльковою зовнішністю і нестандартною фігурою. Через схильність до повноти вона ніколи не закидає заняття спортом, щоб завжди тримати вагу під контролем. Тому всі фото Лексі в різних спортивних образах привертають увагу фанатів.
Шанувальники часто звертають увагу на те, як змінюється зовнішність Лексі в залежності від ступеня навантаження.
Як склалися стосунки "Холостячки" Мішиної з Еллертом після шоу, правду вже не приховати: "Мені було боляче..."
"Холостячка" Ксенія Мішина без макіяжу засвітила їх з Еллертом любовне гніздечко: "Важливо створювати..."
Дочка Кравець з "Квартал 95" засвітила обличчя братика, якого приховують від публіки, рідкісні кадри: "Помаши ручкою"
Лікарі борються за життя легендарного Чапкіса з "Танців з зірками", розкрито діагноз: "Мій 90-річний тато..."
«Та тут два сонця 🌅; Виглядає так спекотно, дорога; Дивно 😍😍; Чудово 🌸🐇😈; гарний костюм🔥🤤🤍; Солодкий 💜💙🧡💚; Виглядають приголомшливо 🌹🔥; 💯 Режим богині; Онг, гаряча красуня 🔥; Така шикарна дама ❤️; Захоплююча і прекрасна дама 🙌🙌; Виглядає так красиво; Бездоганний діамант💎💘; Ти дівчина моєї мрії; Перемога. Ви виграєте. 💪 🏼 💯 ; Абсолютно приголомшливо❤️».
Сама Лексі не шкодує себе на заняттях, адже їй треба викладатися по повній, щоб скинути зайве. На своїй сторінці модель також почала показувати кадри з нових фотосесій в більш пікантних образах. Деякі шанувальники відразу ж публікують такі фото на фан-групах в Instagram.
Як видно, дівчині є що показати і чим захопити фанатів, адже вона більше не соромиться свого тіла. У білому комбінезоні з непристойно відкритим декольте і без ліфчика вона виглядала дуже спокусливо.
Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай в тугих лосинах показала самі спокусливі ракурси
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"