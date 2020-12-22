Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в трендовом спортивном костюме порадовала фигурой

Спортсменка похвалилась стильным образом в новом костюме. Как правило, Лекси старается демонстрировать фитнес-образы как можно часто и даже устраивает ради рекламы показательные тренировки. В крошечном топе и велосипедках Кай удалось подчеркнуть формы и не делать акцент на низком росте.

Как известно, Лекси – довольно низкая модель с кукольной внешностью и нестандартной фигурой. Из-за склонности к полноте она никогда не забрасывает занятия спортом, чтобы всегда держать вес под контролем. Поэтому все фото Лекси в разных спортивных образах привлекают внимание фанатов.

Поклонники часто обращают внимание на то, как меняется внешность Лекси в зависимости от степени нагрузки.

«Да тут два солнца 🌅; Выглядит так жарко, дорогая; Удивительно 😍 почувствуйте жар😍; Великолепно 🌸🐇😈; красивый костюм🔥🤤🤍; Сладкий 💜💙🧡💚; Выглядят потрясающе 🌹🔥; 💯 Режим богини; Онг, горячая красотка 🔥; Такая шикарная дама ❤️; Захватывающая и великолепная дама 🙌🙌; Выглядит так красиво; Безупречный бриллиант💎💘; Ты девушка моей мечты; Победа. Вы выигрываете. 💪🏼💯; Совершенно потрясающе ❤️».

Сама Лекси не жалеет себя на занятиях, ведь ей надо выкладываться по полной, чтобы сбросить лишнее. На своей странице модель также начала показывать кадры из новых фотосессий в более пикантных образах. Некоторые поклонники сразу же публикуют такие фото на фан-группах в Инстаграм.

Как видно, девушке есть что показать и чем восхитить фанатов, ведь она больше не стесняется своего тела. В белом комбинезоне с неприлично открытым декольте и без лифчика она выглядела очень соблазнительно.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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