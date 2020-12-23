Українська співачка Настя Каменських у дитинстві виглядала зовсім по-іншому

Не так давно Настя вирішила розповісти в Instagram про своє дитинство і про те, як жила до популярності. За словами артистки, вона хотіла бути зіркою мало не з народження і вірила, що буде саме так.

"Батьки виховували мене такою. Ні, у мене не було уявлення: ти – принцеса, а всі інші – нікчеми. Тато і мама робили все, щоб я виросла сильною, самостійною, по-хорошому амбітною, вчили домагатися свого, не здаватися, не впадати у відчай і завжди йти вперед,» - розповідала артистка.

Спеціально до свят фанати вирішили поділитися архівним фото з Настею, що позує біля ялинки, прикрашеної безліччю іграшок і мішури. Ще дівчинкою вона була з пухкими щічками і милою посмішкою.

Відзначимо, Настя також говорила, що раніше батьки її завжди балували і ні в чому мені не відмовляли, але її характер при цьому не зіпсувався: вона не стала зарозумілою, примхливою, самозакоханою.

Також раніше на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" зірка виклала кадри, на яких постала в салоні краси практично без макіяжу. Дружина репера Потапа одягла світшот з принтом рожевого тигра, а волосся сховала під поліетиленовим чепчиком.

"Так подобається ця передноворічна суєта, яка охоплює всіх нас перед святами ✨ - купити подарунки, прикрасити будинок (і себе теж️️), закінчити всі справи і написати список нових", - поділилася співачка настроєм в описі.

Користувачі відразу відповіли:

"Схудла чи що?"; "Досить худнути... вже кахексією потягує"; " обожнюємо Настеньку всією сім'єю, вдалою фарбування, фото-звіт після, чекаємо!!!)))) "; "Вас прям нагодувати хочеться!!!"; "Така мила дівчинка без макіяжу красуня!) "; "Красива яка"; "а найголовніше видно що немає пластики дикої"; " Така стройняшка! Я, якщо чесно, не впізнала відразу👍 👍 👍"; "така мила без макіяжу💛 💛 💛".

Нагадавши, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео.

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